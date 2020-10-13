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Дмитрий Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача

22:40 13.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача.

По его мнению, это можно сделать за счет механизмов обязательного лекарственного страхования.  Эхо Москвы

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