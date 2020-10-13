Дмитрий Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача
22:40 13.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача.
По его мнению, это можно сделать за счет механизмов обязательного лекарственного страхования. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 16:00 13.10.2020
- В воинской части в Крыму застрелен военнослужащий - источник
- 10:05 13.10.2020
- Норвегия решила возобновить работу военно-морской базы, где располагались подводные лодки НАТО - СМИ
- 18:50 09.10.2020
- Эсминец ВМС США вторгся в в территориальные воды Китая - Командование НОА
- 23:40 08.10.2020
- Британия поможет Украине в пополнении флота ракетными катерами по стандарту НАТО
- 18:40 08.10.2020
- Если союзники по НАТО уйдут из Афганистана, то все вместе - Столтенберг
- 22:15 07.10.2020
- Средства на обеспечение водоснабжения Крыма может получить Минобороны
- 10:32 07.10.2020
- В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
- 09:20 07.10.2020
- Санаторий Минобороны загорелся в Ялте
- 16:32 06.10.2020
- Азербайджанская армия предприняла широкомасштабную атаку на южном направлении фронта - Минобороны Армении
- 09:05 06.10.2020
- В Армении заявили об уничтожении 200 азербайджанских военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать