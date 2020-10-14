Рекордное количество случаев заражения коронавирусом зафиксировали в более чем 20 штатах США
07:40 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 20 штатов США зафиксировали рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в последние дни. Об этом во вторник сообщила газета "Вашингтон пост".
По ее данным, резкий скачок заболеваемости COVID-19 наблюдается в штатах Висконсин, Иллинойс, Индиана и Огайо. Рекордно большое число заразившихся также зафиксировано в Колорадо, Айдахо, Северной и Южной Дакоте, где ранее рост заболеваемости был постепенным.
Согласно изданию, эксперты полагают, что число случаев заражения коронавирусом может увеличиться еще больше зимой, когда воздух станет суше и люди будут проводить больше времени в закрытых помещениях.
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