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Из-за пандемии Нью-Йоркский филармонический оркестр отменил сезон 2020-2021 гг

08:00 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все выступления Нью- Йоркского филармонического оркестра в сезоне 2020-2021 гг. отменены в связи с пандемией нового коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте оркестра.

В нем отмечается, что на такие меры руководство оркестра пошло впервые. "Первый раз за 178-летнюю историю мы целиком отменяем сезон", - подчеркивается в заявлении президента Нью-Йоркского филармонического оркестра Деборы Борды.

"В связи с обязательными к исполнению требованиями на уровне властей штата и города оркестр будет не в состоянии в январе, как планировалось ранее, продолжить живые выступления внутри помещений, - отмечается в сообщении. - К сожалению, все концерты, запланированные в период с 6 января по 13 июня, должны быть отменены".

Ранее отменить сезон 2020-2021 гг. было вынуждено руководство нью-йоркской Метрополитен-оперы. Показы бродвейских постановок также решено возобновить не ранее 30 мая 2021 года.

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