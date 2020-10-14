В Москве и регионах пройдет фестиваль документального кино Beat Weekend
07:50 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend стартует в среду в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Воронеже и других городах. Всего фестиваль в октябре примут 17 городов России, сообщили в его пресс-службе.
"В кинотеатрах страны можно будет увидеть хиты Beat Film Festival этого года, в том числе фильмы о Бэнкси, Трумене Капоте и лягушонке Пепе, - сказали в пресс-службе. - Beat Weekend представит фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру". Также будет организована онлайн-программа, фильмы, которой будут доступны в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD".
На фестивале зрители смогут увидеть фильмы о стрит-арте - "В погоне за Бэнкси" и "Марта Купер: история о граффити", об известном американском писателе - "Говорит Трумен Капоте". В программу фестиваля также вошли картины об истории эволюции голливудского звукового дизайна с участием Дэвида Линча, Стивена Спилберга и Кристофера Нолана ("По волнам: Искусство звука в кино") и лента о нью-йоркских букинистах и коллекционерах антикварных книг ("Книготорговцы"). Также будут показаны фильмы о популярном парижском концепт-сторе "Colette, любовь моя" и лента об интернет-меме лягушонке Пепе "Ништяк, браток".
НОВОСТИ
- 08:10 14.10.2020
- По мнению сингапурских медиков гангрена может стать одним из осложнений коронавируса
- 08:00 14.10.2020
- Из-за пандемии Нью-Йоркский филармонический оркестр отменил сезон 2020-2021 гг
- 07:40 14.10.2020
- Рекордное количество случаев заражения коронавирусом зафиксировали в более чем 20 штатах США
- 07:30 14.10.2020
- Пострадавший от тайфуна район на востоке КНДР посетил лидер страны - агентство
- 22:40 13.10.2020
- Дмитрий Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача
- 22:00 13.10.2020
- В Госдепе назвали провокацией поиск Турцией месторождений в восточном Средиземноморье
- 21:20 13.10.2020
- Навальный должен быть вывезен в Россию и посажен в тюрьму - Жириновский
- 20:40 13.10.2020
- Госдума вводит штрафы до 15 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию с сайтов
- 20:38 13.10.2020
- Кинотеатр "Кронверк Синема Семеновский"накажут за нарушение антиковидных мер
- 20:00 13.10.2020
- Места в больницах, выделенные для зараженных коронавирусом, заняты практически на 90% - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать