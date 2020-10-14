В Москве и регионах пройдет фестиваль документального кино Beat Weekend

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend стартует в среду в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Воронеже и других городах. Всего фестиваль в октябре примут 17 городов России, сообщили в его пресс-службе.

"В кинотеатрах страны можно будет увидеть хиты Beat Film Festival этого года, в том числе фильмы о Бэнкси, Трумене Капоте и лягушонке Пепе, - сказали в пресс-службе. - Beat Weekend представит фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру". Также будет организована онлайн-программа, фильмы, которой будут доступны в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD".

На фестивале зрители смогут увидеть фильмы о стрит-арте - "В погоне за Бэнкси" и "Марта Купер: история о граффити", об известном американском писателе - "Говорит Трумен Капоте". В программу фестиваля также вошли картины об истории эволюции голливудского звукового дизайна с участием Дэвида Линча, Стивена Спилберга и Кристофера Нолана ("По волнам: Искусство звука в кино") и лента о нью-йоркских букинистах и коллекционерах антикварных книг ("Книготорговцы"). Также будут показаны фильмы о популярном парижском концепт-сторе "Colette, любовь моя" и лента об интернет-меме лягушонке Пепе "Ништяк, браток".