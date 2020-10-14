По мнению сингапурских медиков гангрена может стать одним из осложнений коронавируса
08:10 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сингапурские медики обнаружили, что одним из осложнений коронавируса может стать гангрена нижних конечностей, которая развивается в результате образования тромба в аорте. Об этом пишет в среду газета "Стрейтс таймс".
Как рассказал заведующий отделением общей хирургии больницы "Тан Ток Сэн" Глэн Тан, врачи наблюдали пациента с типичной клинической картиной для инфицированных коронавирусом. "Проведя в стационаре несколько дней, стабилизировав его состояние, у 39-летнего мужчины неожиданно появились сильные боли в правой ноге с постепенным возникновением гангрены на пальцах", - отметил представитель госпиталя. "Поставив пациенту стенд, врачам удалось предотвратить дальнейшее распространение, а через три месяца гангрена полностью исчезла", - сообщил Тан.
По его словам, "для молодых людей, не имеющих сопутствующих заболеваний, например сахарного диабета, очень странно иметь подобные явления". "Первоначально мы считали, что у мужчины уже ранее были сгустки в крови в нижних конечностях, которые были не диагностированы", - сказал заведующий отделением. Однако, продолжил он, "в процессе исследования было установлено, что тромбы возникли в результате заражения COVID-19 и появились именно в аорте". Кроме того, добавил Тан, "частицы тромба попадали не только в правую ногу пациента, но также в почки и селезенку".
"Современные исследования показывают, что коронавирус может привести к развитию инсульта, инфаркта и других заболеваний", - напомнил ученый. Однако, по его словам, "пока не установлены причины, по которым у некоторых инфицированных COVID-19 образуются тромбы".
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