Пострадавший от тайфуна район на востоке КНДР посетил лидер страны - агентство
07:30 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил пострадавший от тайфуна район провинции Хамгён- Намдо на востоке страны, где ознакомился с проводимыми там восстановительными работами. Об этом в среду сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что в ходе осмотра лидер КНДР "поручил принять последовательные меры по обеспечению пострадавших людей, размещенных по общественным зданиям и частным квартирам, питанием и предметами первой необходимости", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что качество отремонтированных в регионе сооружений находится на высоком уровне, и "похвалил умение мобилизованных на строительство военнослужащих".
9 сентября ЦТАК сообщило, что удар тайфуна привел к повреждению около 2 тыс. домов в провинции Хамгён-Намдо. Обильные ливни и шквалистый ветер также повредили мосты, автомобильные и железные дороги в этом регионе.
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