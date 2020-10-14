Приезжающих в Белоруссию обязали предъявлять справки об отсутствии коронавируса
09:00 14.10.2020 Источник: Коммерсант.ru
Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Белоруссию из стран, не включенных в список государств с неблагополучной эпидемической ситуацией, должны предоставлять оригинал справки об отрицательном тесте на коронавирус. Это следует из постановления белорусского правительства. Напомним, для граждан стран из упомянутого списка в Белоруссии предусмотрена двухнедельная самоизоляция. Россия была исключена из него в июле.
Медицинский документ об отсутствии коронавируса может быть написан на трех языках: русском, белорусском или английском. Он должен подтверждать отрицательный результат анализа на COVID, сделанного не более чем за 72 часа до даты пересечения белорусской границы. Согласно постановлению, инициатива не касается постоянно проживающих в республике граждан. Коммерсантъ
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