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США намерены развернуть свои ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия КНР

09:05 14.10.2020 Источник: Газета.Ru

Соединенные Штаты намерены развернуть свои ракеты средней и меньшей дальности в ответ на наличие значительного количества подобных систем у Китая. Об этом заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на видеоконференции.

По данным американской стороны, Китай мог в текущему моменту развернуть около двух тысяч ракет средней и меньшей дальности. Данные системы составляют значительную часть китайского военного арсенала, подчеркнул Биллингсли. Он добавил, что в ответ на это США планируют разработать и развернуть собственные крылатые ракеты наземного базирования.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе американской стороны.  Газета.Ru

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