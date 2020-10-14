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Дарье Домрачевой предложили отказаться от звания Героя Белоруссии

10:20 14.10.2020 Источник: Lenta.ru

Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» осудил четырехкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Дарью Домрачеву за реакцию на продолжающиеся протесты в стране.

Опейкин заметил, что бывшая биатлонистка не подписала открытое письмо белорусских спортсменов, в котором они потребовали признать прошедшие выборы недействительными. «Домрачева имеет звание Героя Белоруссии и должна защищать народ. Ты либо откажись от звания, либо будь героем», — предложил он.

Координатор организации добавил, что спортсмены не могли оставаться в стороне, когда «увидели все ужасы». «Было понятно, что если атлеты не поддержат белорусский народ, то он никогда больше не поддержит атлетов. Видимо, это произойдет с хоккеистами, которые не выразили сочувствия пострадавшим, — такие виды спорта идут в черный список автоматически», — заключил он.

13 октября брат Домрачевой Никита, ставший жертвой избиения силовиками во время задержания, также высказался о ее позиции по протестам в Белоруссии. Он заявил, что не осуждает сестру.

В августе Домрачева опубликовала в Instagram пост, в котором прокомментировала протесты в Белоруссии после выборов президента страны и призвала обе стороны конфликта уважать друг друга. Пользователи в комментариях встретили это заявление жесткой критикой.

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