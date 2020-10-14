Трамп намерен вывести войска США из Сомали - Bloomberg
10:32 14.10.2020 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сомали, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, глава государства сообщил о своем желании вывести войска ближайшим советникам. При этом стремление Трампа вызвало у американских официальных лиц беспокойство, указано в материале.
Так, члены администрации США отметили, что правительство Сомали недостаточно контролирует безопасность в государстве и вывод американских войск приведет к вакууму, которым могут попытаться воспользоваться террористы, рассказали источники. Газета.Ru
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