Трамп намерен вывести войска США из Сомали - Bloomberg

10:32 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сомали, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, глава государства сообщил о своем желании вывести войска ближайшим советникам. При этом стремление Трампа вызвало у американских официальных лиц беспокойство, указано в материале.

Так, члены администрации США отметили, что правительство Сомали недостаточно контролирует безопасность в государстве и вывод американских войск приведет к вакууму, которым могут попытаться воспользоваться террористы, рассказали источники. Газета.Ru