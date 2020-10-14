0
0
117
НОВОСТИ

Трамп намерен вывести войска США из Сомали - Bloomberg

10:32 14.10.2020 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сомали, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, глава государства сообщил о своем желании вывести войска ближайшим советникам. При этом стремление Трампа вызвало у американских официальных лиц беспокойство, указано в материале.

Так, члены администрации США отметили, что правительство Сомали недостаточно контролирует безопасность в государстве и вывод американских войск приведет к вакууму, которым могут попытаться воспользоваться террористы, рассказали источники.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 14.10.2020
Турецкое судно "Оруч Реис" приступило к работам в Восточном Средиземноморье
0
14
11:20 14.10.2020
ФАС и Минздрав предложили индексировать цены на ЖНВЛП, производство которых нерентабельно
0
50
11:05 14.10.2020
США сожалеют об избрании России в СПЧ ООН
0
85
11:00 14.10.2020
Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ составил 26% за неделю
0
88
10:20 14.10.2020
Дарье Домрачевой предложили отказаться от звания Героя Белоруссии
0
160
10:05 14.10.2020
Рябков назвал неприемлемым условие США для продления ДСНВ
0
213
10:00 14.10.2020
Сокрытие болезней при вакцинации от коронавируса опасно - Роспотребнадзор
0
186
09:53 14.10.2020
Младшие классы продолжат обучение в школе после каникул — Собянин
0
182
09:32 14.10.2020
Сирийские наемники просятся назад из Нагорного Карабаха - WSJ
0
213
09:20 14.10.2020
Главы МИД Турции и Швеции поспорили на пресс-конференции
0
233

Возврат к списку