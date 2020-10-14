Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ составил 26% за неделю

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил в России за неделю около 26% в сравнении с предыдущей - с 41 до 52 случаев на 100 тысяч человек. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения. В сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%", - сказал Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.