Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ составил 26% за неделю
11:00 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил в России за неделю около 26% в сравнении с предыдущей - с 41 до 52 случаев на 100 тысяч человек. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения. В сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%", - сказал Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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