ФАС и Минздрав предложили индексировать цены на ЖНВЛП, производство которых нерентабельно
11:20 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минздравом разрабатывает документ, который позволяет индексировать цены на жизненно важные препараты (ЖНВЛП), производство которых нерентабельно, говорится на официальном сайте ФАС.
"В настоящее время проект находится в стадии доработки и согласования между федеральными органами исполнительной власти. В основном инициатива коснется небольшого количества лекарственных препаратов, чьи цены были зарегистрированы в 2010 году и с тех пор не индексировались", - заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев, слова которого приводит пресс- служба.
Отмечается, что документ призван обеспечить доступность недорогих жизненно важных препаратов для пациентов.
НОВОСТИ
- 11:05 14.10.2020
- США сожалеют об избрании России в СПЧ ООН
- 11:00 14.10.2020
- Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ составил 26% за неделю
- 10:32 14.10.2020
- Трамп намерен вывести войска США из Сомали - Bloomberg
- 10:20 14.10.2020
- Дарье Домрачевой предложили отказаться от звания Героя Белоруссии
- 10:05 14.10.2020
- Рябков назвал неприемлемым условие США для продления ДСНВ
- 10:00 14.10.2020
- Сокрытие болезней при вакцинации от коронавируса опасно - Роспотребнадзор
- 09:53 14.10.2020
- Младшие классы продолжат обучение в школе после каникул — Собянин
- 09:32 14.10.2020
- Сирийские наемники просятся назад из Нагорного Карабаха - WSJ
- 09:20 14.10.2020
- Главы МИД Турции и Швеции поспорили на пресс-конференции
- 09:05 14.10.2020
- США намерены развернуть свои ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать