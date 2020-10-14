ФАС и Минздрав предложили индексировать цены на ЖНВЛП, производство которых нерентабельно

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минздравом разрабатывает документ, который позволяет индексировать цены на жизненно важные препараты (ЖНВЛП), производство которых нерентабельно, говорится на официальном сайте ФАС.

"В настоящее время проект находится в стадии доработки и согласования между федеральными органами исполнительной власти. В основном инициатива коснется небольшого количества лекарственных препаратов, чьи цены были зарегистрированы в 2010 году и с тех пор не индексировались", - заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев, слова которого приводит пресс- служба.

Отмечается, что документ призван обеспечить доступность недорогих жизненно важных препаратов для пациентов.