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ФАС и Минздрав предложили индексировать цены на ЖНВЛП, производство которых нерентабельно

11:20 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минздравом разрабатывает документ, который позволяет индексировать цены на жизненно важные препараты (ЖНВЛП), производство которых нерентабельно, говорится на официальном сайте ФАС.

"В настоящее время проект находится в стадии доработки и согласования между федеральными органами исполнительной власти. В основном инициатива коснется небольшого количества лекарственных препаратов, чьи цены были зарегистрированы в 2010 году и с тех пор не индексировались", - заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев, слова которого приводит пресс- служба.

Отмечается, что документ призван обеспечить доступность недорогих жизненно важных препаратов для пациентов.

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