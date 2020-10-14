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Турецкое судно "Оруч Реис" приступило к работам в Восточном Средиземноморье

11:32 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" (Oruc Reis) возобновило сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье, несмотря на критику со стороны ряда западных стран. Об этом сообщил в среду министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

"Оруч Реис" находится в регионе проводимых работ. Вчера начались исследования, сегодня мы начнем получать первые сейсмические показания", - приводит его слова Анатолийское агентство.

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