Турецкое судно "Оруч Реис" приступило к работам в Восточном Средиземноморье

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" (Oruc Reis) возобновило сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье, несмотря на критику со стороны ряда западных стран. Об этом сообщил в среду министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

"Оруч Реис" находится в регионе проводимых работ. Вчера начались исследования, сегодня мы начнем получать первые сейсмические показания", - приводит его слова Анатолийское агентство.