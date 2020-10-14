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В России выявили 14 231 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 14 231, это максимум за всю пандемию. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По данным штаба, в относительном выражении прирост два дня не превышает 1,1%. Общее число заразившихся увеличилось до 1 340 409.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 7 920, что стало максимальным приростом с 1 августа. Всего уже вылечились 1 039 705 пациентов. Доля выздоровевших, по данным штаба, сократилась до 77,5% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 239, до 23 205. Это немного меньше максимального значения, зафиксированного во вторник, когда штаб сообщил о 244 смертях. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) держится на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

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