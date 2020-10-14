Турция для России тесный партнер, но не стратегический союзник - Лавров
12:05 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия считает Турцию тесным партнером, а не стратегическим союзником. Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
"Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника. Это очень тесный партнер, на многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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