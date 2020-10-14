Послы ЕС согласовали черный список по Навальному, сократив его - источник

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал в среду санкционный список в отношении России за инцидент с блогером Алексеем Навальным, значительно сократив его - с предложенных девяти "примерно до пяти человек". Эту информацию подтвердил в среду ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Я могу подтвердить, что послы достигли договоренности по персональному списку рестрикций за отравление Навального. В него вошли около пяти человек, фамилии будут позднее опубликованы в Официальном журнале ЕС", - заявил он. Изначально Германия и Франция предлагали ЕС ввести санкции против девяти физических лиц.