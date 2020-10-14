Экс-глава Удмуртии Соловьев осужден на 10 лет колонии за взятки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завьяловский районный суд вынес приговор экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву, он осужден на 10 лет колонии строгого режима за получение взяток, сообщили в пресс-службе судейского сообщества республики журналистам.

"Суд назначил Соловьеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 275 млн рублей <...> по двум эпизодам статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.