Россия не будет бегать и унижаться перед ЕС - Лавров
13:05 14.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Лавров: Россия не будет бегать и унижаться перед ЕС. Экономические интересы Москвы и Брюсселя должны сохраняться, хотя политика Евросоюза в отношении РФ выглядит не очень оптимистично, добавил глава МИДа.
«По моим оценкам и по реакции лидеров ЕС, я понял, что там не могут справиться с русофобским меньшинством. Оно блокирует конструктивные подходы к отношениям с РФ», — заявил министр иностранных дел России в интервью«Говорит Москва».
По словам Сергея Лаврова, Москва перестаёт судить о себе по оценкам, которые даёт Запад. «Поводов чтобы сдерживать наше развитие, Западу искать не надо, он создаёт их сам», — констатировал руководитель российского МИДа.
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