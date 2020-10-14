Россия не будет бегать и унижаться перед ЕС - Лавров

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лавров: Россия не будет бегать и унижаться перед ЕС. Экономические интересы Москвы и Брюсселя должны сохраняться, хотя политика Евросоюза в отношении РФ выглядит не очень оптимистично, добавил глава МИДа.

«По моим оценкам и по реакции лидеров ЕС, я понял, что там не могут справиться с русофобским меньшинством. Оно блокирует конструктивные подходы к отношениям с РФ», — заявил министр иностранных дел России в интервью«Говорит Москва».

По словам Сергея Лаврова, Москва перестаёт судить о себе по оценкам, которые даёт Запад. «Поводов чтобы сдерживать наше развитие, Западу искать не надо, он создаёт их сам», — констатировал руководитель российского МИДа.