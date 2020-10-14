0
0
0
НОВОСТИ

Россия не будет бегать и унижаться перед ЕС - Лавров

13:05 14.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лавров: Россия не будет бегать и унижаться перед ЕС. Экономические интересы Москвы и Брюсселя должны сохраняться, хотя политика Евросоюза в отношении РФ выглядит не очень оптимистично, добавил глава МИДа.

«По моим оценкам и по реакции лидеров ЕС, я понял, что там не могут справиться с русофобским меньшинством. Оно блокирует конструктивные подходы к отношениям с РФ», — заявил министр иностранных дел России в интервью«Говорит Москва».

По словам Сергея Лаврова, Москва перестаёт судить о себе по оценкам, которые даёт Запад. «Поводов чтобы сдерживать наше развитие, Западу искать не надо, он создаёт их сам», — констатировал руководитель российского МИДа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 14.10.2020
Экс-глава Удмуртии Соловьев осужден на 10 лет колонии за взятки
0
19
12:32 14.10.2020
Половина кораллов Большого Барьерного рифа уже исчезла, заявляют ученые
0
81
12:20 14.10.2020
Послы ЕС согласовали черный список по Навальному, сократив его - источник
0
115
12:05 14.10.2020
Турция для России тесный партнер, но не стратегический союзник - Лавров
0
129
12:00 14.10.2020
В России выявили 14 231 случай заражения коронавирусом за сутки
0
112
11:32 14.10.2020
Турецкое судно "Оруч Реис" приступило к работам в Восточном Средиземноморье
0
160
11:20 14.10.2020
ФАС и Минздрав предложили индексировать цены на ЖНВЛП, производство которых нерентабельно
0
194
11:05 14.10.2020
США сожалеют об избрании России в СПЧ ООН
0
235
11:00 14.10.2020
Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ составил 26% за неделю
0
216
10:32 14.10.2020
Трамп намерен вывести войска США из Сомали - Bloomberg
0
199

Возврат к списку