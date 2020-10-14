Баку прервет связи с любой страной, признавшей независимость Нагорного Карабаха - Алиев
13:20 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджан немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу "Хабер тюрк", показанном в эфире в среду.
Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром. <...> Я не верю, что какая-либо страна признает независимость Нагорного Карабаха, потому что не пройдет и часа, как мы прервем все дипломатические связи с этой страной. Это обязательно", - сказал Алиев .
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