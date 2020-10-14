Баку прервет связи с любой страной, признавшей независимость Нагорного Карабаха - Алиев

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу "Хабер тюрк", показанном в эфире в среду.

Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром. <...> Я не верю, что какая-либо страна признает независимость Нагорного Карабаха, потому что не пройдет и часа, как мы прервем все дипломатические связи с этой страной. Это обязательно", - сказал Алиев .