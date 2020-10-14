Индекс свободы сети в стране опустился ниже нуля - Российское общество защиты интернета
13:32 14.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Российское общество защиты интернета заявило, что индекс свободы сети в стране опустился ниже нуля.
Организация опубликовала итоги мониторинга за последние 5 месяцев. Как передает «Радио Свобода», в числе важных событий аналитики отметили получение информации об электронных кошельках россиян Федеральной налоговой службой, введение цифровых пропусков и системы слежки за больными коронавирусом, указ Путина о едином регистре данных всех граждан России, подготовка законопроектов о получении права на блокировку СМИ без судебного решения, о праве правоохранительных органов без судебного решения прослушивать звонки и получать детализацию с сим-карт, а также о засекречивании информации, которая касается обороны страны. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 14:32 14.10.2020
- Азербайджан требовал сдать семь районов вокруг Карабаха в обмен на мир в регионе - Пашинян
- 14:12 14.10.2020
- Вопрос с отставкой президента Киргизии должен решиться сегодня - премьер Жапаров
- 14:00 14.10.2020
- Россия зеркально ответит на санкции ЕС по Навальному - глава МИД РФ
- 13:20 14.10.2020
- Баку прервет связи с любой страной, признавшей независимость Нагорного Карабаха - Алиев
- 13:05 14.10.2020
- Россия не будет бегать и унижаться перед ЕС - Лавров
- 13:00 14.10.2020
- Экс-глава Удмуртии Соловьев осужден на 10 лет колонии за взятки
- 12:32 14.10.2020
- Половина кораллов Большого Барьерного рифа уже исчезла, заявляют ученые
- 12:20 14.10.2020
- Послы ЕС согласовали черный список по Навальному, сократив его - источник
- 12:05 14.10.2020
- Турция для России тесный партнер, но не стратегический союзник - Лавров
- 12:00 14.10.2020
- В России выявили 14 231 случай заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать