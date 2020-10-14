Индекс свободы сети в стране опустился ниже нуля - Российское общество защиты интернета

13:32 Источник: Эхо Москвы

Российское общество защиты интернета заявило, что индекс свободы сети в стране опустился ниже нуля.

Организация опубликовала итоги мониторинга за последние 5 месяцев. Как передает «Радио Свобода», в числе важных событий аналитики отметили получение информации об электронных кошельках россиян Федеральной налоговой службой, введение цифровых пропусков и системы слежки за больными коронавирусом, указ Путина о едином регистре данных всех граждан России, подготовка законопроектов о получении права на блокировку СМИ без судебного решения, о праве правоохранительных органов без судебного решения прослушивать звонки и получать детализацию с сим-карт, а также о засекречивании информации, которая касается обороны страны. Эхо Москвы