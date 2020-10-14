Вопрос с отставкой президента Киргизии должен решиться сегодня - премьер Жапаров

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров рассчитывает, что президент страны Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку до конца сегодняшнего дня. Об этом он заявил в среду на брифинге в Бишкеке.

"Отставка президента - это не мое требование, это требование всего народа. Этот вопрос должен решиться сегодня", - сказал Жапаров.