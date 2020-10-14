Вопрос с отставкой президента Киргизии должен решиться сегодня - премьер Жапаров
14:12 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров рассчитывает, что президент страны Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку до конца сегодняшнего дня. Об этом он заявил в среду на брифинге в Бишкеке.
"Отставка президента - это не мое требование, это требование всего народа. Этот вопрос должен решиться сегодня", - сказал Жапаров.
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