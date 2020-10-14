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Азербайджан требовал сдать семь районов вокруг Карабаха в обмен на мир в регионе - Пашинян

14:32 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Баку при переговорах с Ереваном требовал, чтобы семь районов вокруг Нагорного Карабаха были отданы ему, а также отказывался рассмотреть вопрос статуса Нагорного Карабаха вне состава Азербайджана. Об этом сообщил в среду во время обращения к нации премьер- министр Армении Никол Пашинян.

"Азербайджан требовал от народа Карабаха незамедлительно сдать 5 районов из 7 (вокруг Нагорного Карабаха - прим. ТАСС), представить график сдачи остальных двух, и зафиксировать, что при любом статусе Карабах должен быть в составе Азербайджана. То есть районы надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира. В противном случае Азербайджан угрожал решить вопрос войной. Наш кабмин отказался рассмотреть вопрос в данном контексте", - отметил он.

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