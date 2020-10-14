Азербайджан требовал сдать семь районов вокруг Карабаха в обмен на мир в регионе - Пашинян
14:32 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Баку при переговорах с Ереваном требовал, чтобы семь районов вокруг Нагорного Карабаха были отданы ему, а также отказывался рассмотреть вопрос статуса Нагорного Карабаха вне состава Азербайджана. Об этом сообщил в среду во время обращения к нации премьер- министр Армении Никол Пашинян.
"Азербайджан требовал от народа Карабаха незамедлительно сдать 5 районов из 7 (вокруг Нагорного Карабаха - прим. ТАСС), представить график сдачи остальных двух, и зафиксировать, что при любом статусе Карабах должен быть в составе Азербайджана. То есть районы надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира. В противном случае Азербайджан угрожал решить вопрос войной. Наш кабмин отказался рассмотреть вопрос в данном контексте", - отметил он.
НОВОСТИ
- 14:12 14.10.2020
- Вопрос с отставкой президента Киргизии должен решиться сегодня - премьер Жапаров
- 14:00 14.10.2020
- Россия зеркально ответит на санкции ЕС по Навальному - глава МИД РФ
- 13:32 14.10.2020
- Индекс свободы сети в стране опустился ниже нуля - Российское общество защиты интернета
- 13:20 14.10.2020
- Баку прервет связи с любой страной, признавшей независимость Нагорного Карабаха - Алиев
- 13:05 14.10.2020
- Россия не будет бегать и унижаться перед ЕС - Лавров
- 13:00 14.10.2020
- Экс-глава Удмуртии Соловьев осужден на 10 лет колонии за взятки
- 12:32 14.10.2020
- Половина кораллов Большого Барьерного рифа уже исчезла, заявляют ученые
- 12:20 14.10.2020
- Послы ЕС согласовали черный список по Навальному, сократив его - источник
- 12:05 14.10.2020
- Турция для России тесный партнер, но не стратегический союзник - Лавров
- 12:00 14.10.2020
- В России выявили 14 231 случай заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать