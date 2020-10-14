"Не стало друга и наставника": глава московского образования поделился воспоминаниями о работе с Владимиром Долгих

14:50

Руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков поделился воспоминаниями о работе с председателем Московского городского Совета ветеранов Владимиром Долгих, недавно ушедшего из жизни.

"Не стало большого друга и наставника системы образования Москвы - Владимира Ивановича Долгих. Легендарный человек, который прошел Великую Отечественную войну, он всегда был частым гостем в наших школах, и Кадетское движение Москвы неразрывно связано с его именем. Человек, который собственным примером показывал, что значит быть настоящим патриотом своего Отечества", – сказал Александр Молотков.

Напомним, председатель Московского городского Совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Долгих скончался 8 октября. 10 октября его похоронили на Новодевичьем кладбище.