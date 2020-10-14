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Введение пожизненного заключения за коррупцию будет среди вопросов 25 октября - Зеленский

15:00 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из тем общенационального опроса, который планируется провести на Украине в день выборов 25 октября, будет связана с целесообразностью введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в среду в его телеграм-канале.

"Вопрос номер один. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо больших масштабах?" - сказал он.

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