Введение пожизненного заключения за коррупцию будет среди вопросов 25 октября - Зеленский
15:00 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одна из тем общенационального опроса, который планируется провести на Украине в день выборов 25 октября, будет связана с целесообразностью введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в среду в его телеграм-канале.
"Вопрос номер один. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо больших масштабах?" - сказал он.
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