Введение пожизненного заключения за коррупцию будет среди вопросов 25 октября - Зеленский

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из тем общенационального опроса, который планируется провести на Украине в день выборов 25 октября, будет связана с целесообразностью введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в среду в его телеграм-канале.

"Вопрос номер один. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо больших масштабах?" - сказал он.