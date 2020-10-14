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Лавров заявил, что не видит перспективы продления СНВ-3

15:12 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не видит перспектив продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

"Нет такой перспективы, я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы, хотя мы никогда не скажем, что хлопаем дверью и заканчиваем все контакты", - сказал он.

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