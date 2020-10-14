Позиция Сербии по Косову после договоренностей в Вашингтоне не изменилась - Вучич

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиции Сербии по косовскому вопросу после подписания соглашения о нормализации экономических отношений в Вашингтоне не изменилась. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич в открытом интервью в формате онлайн первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Что касается позиции Сербии, то она осталась неизменной", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.