Позиция Сербии по Косову после договоренностей в Вашингтоне не изменилась - Вучич
15:32 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиции Сербии по косовскому вопросу после подписания соглашения о нормализации экономических отношений в Вашингтоне не изменилась. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич в открытом интервью в формате онлайн первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Что касается позиции Сербии, то она осталась неизменной", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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