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"Бесконтакт" вдвое сократил число забытых карт в банкоматах Сбербанка

15:40 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бесконтактная технология NFC (near field communication) позволила всего за год более чем в два раза сократить количество карт, оставленных в банкоматах Сбербанка.

Банк начал оснащать свои банкоматы "бесконтактом" в 2017 году. Новая технология позволяет пользоваться устройством, не вставляя карту. Для идентификации достаточно приложить карту или гаджет с поддержкой NFC (смартфон, умные часы или браслет) к считывателю, отмеченному значком трех волн, и ввести ПИН-код.

Такой способ исключает риск забыть карту в банкомате. Более того, пользователи NFC-смартфонов вообще могут обходиться без физического "пластика", оплачивая покупки в торговых точках и снимая наличные с помощью смартфона, к которому привязана карта.

"Сегодня свыше 95% банкоматов Сбербанка оснащены NFC-ридерами, - рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Сергей Мальцев. - Бесконтактное обслуживание не только сокращает время проведения операции, но и упрощает взаимодействие с банкоматом. Теперь клиент может быть уверен, что не забудет карту".

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