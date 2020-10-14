Алиев сообщил о взятии азербайджанской армией под контроль еще восьми сел в Карабахе
16:12 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду о взятии под контроль армией его страны еще восьми сел в Нагорном Карабахе.
"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района", - написал глава государства на своей странице в "Твиттере".
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