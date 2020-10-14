Алиев сообщил о взятии азербайджанской армией под контроль еще восьми сел в Карабахе

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду о взятии под контроль армией его страны еще восьми сел в Нагорном Карабахе.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района", - написал глава государства на своей странице в "Твиттере".