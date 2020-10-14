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НОВОСТИ

Лидер российских католиков заразился COVID-19

16:00 14.10.2020 Источник: НГ-Online

Лидер российских католиков, архиепископ Павел Пецци заразился коронавирусной инфекцией и находится дома на карантине. Об этом он сам сообщил в видеообращении к верующим 14 октября. Судя по видеокадрам, состояние архиепископа удовлетворительное.

Редакция НГ-Религии

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