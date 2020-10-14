Лидер российских католиков заразился COVID-19

16:00 Источник: НГ-Online

Лидер российских католиков, архиепископ Павел Пецци заразился коронавирусной инфекцией и находится дома на карантине. Об этом он сам сообщил в видеообращении к верующим 14 октября. Судя по видеокадрам, состояние архиепископа удовлетворительное.

Редакция НГ-Религии