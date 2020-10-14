NYT назвала имена россиян, попавших под санкции в связи с делом Навального

17:12 Источник: Интерфакс

ЕС введет санкции, связанные с делом оппозиционера Алексея Навального, против шести россиян, в том числе против первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, сообщает в четверг газета The New York Times со ссылкой на трех неназванных официальных лиц ЕС.

По информации газеты, также под санкции, как ожидается, попадут директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"Санкции против этих людей предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в страны ЕС", - пишет The New York Times.

Также, по данным газеты, санкции грозят Государственному научно-исследовательскому институту органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

"Разведслужбы западных стран говорят, что это учреждение разработало и произвело нервнопаралитическое вещество "Новичок", которое использовалось при отравлении Навального", - отмечает газета.

The Washington post утверждает, что ФРГ и Франция составили список лиц, якобы связанных с инцидентом с Навальным, и продемонстрировали его представителям стран-членов ЕС на этой неделе вместе с 500 страницами доказательств причастности этих лиц к инциденту. Источники газеты добавили, что высокопоставленные дипломаты ЕС одобрили этот список еще накануне.