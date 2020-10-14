На Волге обнаружено топливное пятно площадью 5 000 кв. м

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Топливное пятно площадью 5 000 кв. метров обнаружено на поверхности Волги. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 х 100 м. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается", - сообщила Марковская.