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НОВОСТИ

На Волге обнаружено топливное пятно площадью 5 000 кв. м

17:40 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Топливное пятно площадью 5 000 кв. метров обнаружено на поверхности Волги. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 х 100 м. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается", - сообщила Марковская.

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