Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете
19:25 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму законопроект о Государственном совете, который определяет его статус, порядок формирования и полномочия. Об этом журналистам сообщил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Проект федерального закона "О Государственном совете Российской Федерации" внесен президентом в Государственную думу 14 октября 2020 г. в составе второго пакета законопроектов в целях реализации положений обновленной конституции", - сказал он.
"В соответствии с конституцией и в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, законопроект определяет основы функционирования публичной власти, а также статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Государственного совета Российской Федерации", - добавил депутат.
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