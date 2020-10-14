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Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете

19:25 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму законопроект о Государственном совете, который определяет его статус, порядок формирования и полномочия. Об этом журналистам сообщил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Проект федерального закона "О Государственном совете Российской Федерации" внесен президентом в Государственную думу 14 октября 2020 г. в составе второго пакета законопроектов в целях реализации положений обновленной конституции", - сказал он.

"В соответствии с конституцией и в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, законопроект определяет основы функционирования публичной власти, а также статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Государственного совета Российской Федерации", - добавил депутат.

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