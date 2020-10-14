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Морские пираты расширяют зону своей активности - доклад ММБ

19:40 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество похищений пиратами членов экипажей различных судов в Гвинейском заливе увеличилось за первые девять месяцев текущего года на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщило Международное морское бюро в распространенном в среду докладе.

"На регион у побережья Западной Африки сейчас приходится 95% от общего количества в мире похищаемых на море людей, - отмечается в нем. - Действующие в Гвинейском заливе банды хорошо организованы и совершают атаки на все типы судов". Протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, Гвинейский залив превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы со стороны морских разбойников.

Всего с начала года в Гвинейском заливе пираты захватили в заложники 80 моряков. "Пираты расширяют зону своей активности и совершают нападения в более отделенных от берега районах, чем раньше", - отмечают эксперты морского бюро. По их данным, основную часть пиратов в Гвинейском заливе составляют выходцы из южных районов Нигерии.

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