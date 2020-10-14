Эрдоган позвонил в Кремль обсудить, кроме прочего, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

20:00 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в среду обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент России выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона.

"Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, рассмотрен ряд вопросов двустороннего сотрудничества.



Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

