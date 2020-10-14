Эрдоган позвонил в Кремль обсудить, кроме прочего, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
20:00 14.10.2020 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в среду обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент России выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона.
"Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - говорится в сообщении.
Кроме того, рассмотрен ряд вопросов двустороннего сотрудничества.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
НОВОСТИ
- 20:14 14.10.2020
- Состоялась первая в России защита докторской диссертации по исламской теологи
- 19:40 14.10.2020
- Морские пираты расширяют зону своей активности - доклад ММБ
- 19:25 14.10.2020
- Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете
- 18:20 14.10.2020
- Помпео: Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану...
- 17:40 14.10.2020
- На Волге обнаружено топливное пятно площадью 5 000 кв. м
- 17:20 14.10.2020
- РУСАЛ обеспечил уход за 500 000 саженцев сосны в Красноярском крае
- 17:12 14.10.2020
- NYT назвала имена россиян, попавших под санкции в связи с делом Навального
- 17:00 14.10.2020
- США проведут в 2021 году два новых испытания гиперзвукового оружия
- 16:32 14.10.2020
- Коронавирус на сегодняшний день выявлен у семи сенаторов - Матвиенко
- 16:12 14.10.2020
- Алиев сообщил о взятии азербайджанской армией под контроль еще восьми сел в Карабахе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать