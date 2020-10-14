В столичном регионе и ряде других крупных городов Франции вводится комендантский час

21:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции вводят с 17 октября комендантский час в столичном регионе и ряде других городов с высоким уровнем распространения коронавируса. Об этом в среду заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы решили ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов", - отметил Макрон. Он уточнил, что комендантский час будет действовать с 21:00 до 06:00 часов по местному времени (с 22:00 до 7:00 мск), начиная с этой субботы. По словам президента, это решение будет действовать минимум четыре недели.

Макрон подтвердил, что в зонах действия комендантского часа с 21:00 будут закрыты все рестораны и театры.