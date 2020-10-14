0
0
0
НОВОСТИ

В столичном регионе и ряде других крупных городов Франции вводится комендантский час

21:36 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции вводят с 17 октября комендантский час в столичном регионе и ряде других городов с высоким уровнем распространения коронавируса. Об этом в среду заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы решили ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов", - отметил Макрон. Он уточнил, что комендантский час будет действовать с 21:00 до 06:00 часов по местному времени (с 22:00 до 7:00 мск), начиная с этой субботы. По словам президента, это решение будет действовать минимум четыре недели.

Макрон подтвердил, что в зонах действия комендантского часа с 21:00 будут закрыты все рестораны и театры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:20 14.10.2020
NASA выступает за разработку международных стандартов для частных комических компаний
0
137
20:14 14.10.2020
Состоялась первая в России защита докторской диссертации по исламской теологи
0
179
20:00 14.10.2020
Эрдоган позвонил в Кремль обсудить, кроме прочего, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
0
211
19:40 14.10.2020
Морские пираты расширяют зону своей активности - доклад ММБ
0
206
19:25 14.10.2020
Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете
0
218
18:20 14.10.2020
Помпео: Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану...
0
315
17:40 14.10.2020
На Волге обнаружено топливное пятно площадью 5 000 кв. м
0
315
17:20 14.10.2020
РУСАЛ обеспечил уход за 500 000 саженцев сосны в Красноярском крае
0
320
17:12 14.10.2020
NYT назвала имена россиян, попавших под санкции в связи с делом Навального
0
476
17:00 14.10.2020
США проведут в 2021 году два новых испытания гиперзвукового оружия
0
392

Возврат к списку