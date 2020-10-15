Банк генетической информации населения страны будет создав в Бразилии
07:50 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Бразилии объявило о начале национальной программы в области изучения генома и высокоточной медицины, основная цель которой заключается в создании банка генетической информации населения этого крупнейшего южноамериканского государства. Приуроченная к этому событию церемония прошла в среду в президентском дворце в Бразилиа.
"Познав ДНК населения нашей страны, мы сможем понять взаимосвязь между генетическим кодом и заболеваниями. Сможем, помимо прочего, разрабатывать индивидуальные лекарства для конкретных пациентов", - пояснил замглавы Минздрава республики Элиу Анготти Нету, отвечающий в ведомстве за научные разработки и инновации.
Как уточнил чиновник, такая база данных с информацией о генетическом коде бразильцев значительно расширит мировые знания в данной области, поскольку в стране проживают представители многочисленных этнических групп африканского, европейского и азиатского происхождения, а также большая доля коренного населения южноамериканского континента, в то время как основной массив данных о генетическом коде населения Земли основан на расшифровках ДНК представителей европейских этносов. "Мы создадим один из самых крупных банков генетических данных планеты и привнесем разнообразие, которого не хватает имеющимся ресурсам", - заявил замминистра.
По словам главы Минздрава Эдуарду Пазуэллу, всего за четыре года планируется провести полную расшифровку ДНК 100 тыс. бразильцев. "Мы уже отстаем. Большинство стран мира занимается вопросами генома и генной терапии последние лет восемь, и нам приходится догонять", - признал Пазуэллу. Как уточнил в свою очередь глава государственного Национального банка социально-экономического развития Густаву Монтезано, на эти цели планируется выделить 50 млн реалов (около 9 млн долларов) в партнерстве с частным сектором.
Новости
- 09:00 15.10.2020
- Навального могли отравить два раза - NYT
- 08:20 15.10.2020
- До 2023 года ученые Санкт-Петербургского Политеха планируют отправить в космос четыре наноспутника
- 08:10 15.10.2020
- 100 млн доз вакцины британско-шведской компании закупит Индонезия для борьбы с коронавирусом - СМИ
- 08:00 15.10.2020
- Самая высокая в истории смертность от лихорадки денге зафиксирована в Сингапуре
- 21:36 14.10.2020
- В столичном регионе и ряде других крупных городов Франции вводится комендантский час
- 20:20 14.10.2020
- NASA выступает за разработку международных стандартов для частных комических компаний
- 20:14 14.10.2020
- Состоялась первая в России защита докторской диссертации по исламской теологи
- 20:00 14.10.2020
- Эрдоган позвонил в Кремль обсудить, кроме прочего, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
- 19:40 14.10.2020
- Морские пираты расширяют зону своей активности - доклад ММБ
- 19:25 14.10.2020
- Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать