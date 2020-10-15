Банк генетической информации населения страны будет создав в Бразилии

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Бразилии объявило о начале национальной программы в области изучения генома и высокоточной медицины, основная цель которой заключается в создании банка генетической информации населения этого крупнейшего южноамериканского государства. Приуроченная к этому событию церемония прошла в среду в президентском дворце в Бразилиа.

"Познав ДНК населения нашей страны, мы сможем понять взаимосвязь между генетическим кодом и заболеваниями. Сможем, помимо прочего, разрабатывать индивидуальные лекарства для конкретных пациентов", - пояснил замглавы Минздрава республики Элиу Анготти Нету, отвечающий в ведомстве за научные разработки и инновации.

Как уточнил чиновник, такая база данных с информацией о генетическом коде бразильцев значительно расширит мировые знания в данной области, поскольку в стране проживают представители многочисленных этнических групп африканского, европейского и азиатского происхождения, а также большая доля коренного населения южноамериканского континента, в то время как основной массив данных о генетическом коде населения Земли основан на расшифровках ДНК представителей европейских этносов. "Мы создадим один из самых крупных банков генетических данных планеты и привнесем разнообразие, которого не хватает имеющимся ресурсам", - заявил замминистра.

По словам главы Минздрава Эдуарду Пазуэллу, всего за четыре года планируется провести полную расшифровку ДНК 100 тыс. бразильцев. "Мы уже отстаем. Большинство стран мира занимается вопросами генома и генной терапии последние лет восемь, и нам приходится догонять", - признал Пазуэллу. Как уточнил в свою очередь глава государственного Национального банка социально-экономического развития Густаву Монтезано, на эти цели планируется выделить 50 млн реалов (около 9 млн долларов) в партнерстве с частным сектором.