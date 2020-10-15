Самая высокая в истории смертность от лихорадки денге зафиксирована в Сингапуре
08:00 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самый высокий в истории уровень смертности от лихорадки денге зарегистрирован в Сингапуре. Как пишет в четверг газета "Стрейтс таймс", с начала года здесь скончались 28 человек, что сопоставимо с количеством летальных исходов от осложнений, вызываемых коронавирусом.
Предыдущий антирекорд по числу смертельных случаев от денге в Сингапуре был отмечен в 2005 году, когда за 12 месяцев умерли 25 жителей. Кроме того, в этом году в городе- государстве было обнаружено самое высокое число заболеваний тропической лихорадкой - свыше 31 тыс. случаев, предыдущий антирекорд был установлен в 2013 году - более 22,1 тыс. заболевших.
Как сообщил госминистр устойчивого развития и охраны окружающей среды Десмонд Ли, "пик заболеваемости пришелся на июль, когда каждую неделю фиксировалось не менее 1,7 тыс. случаев". По его словам, "сейчас этот показатель снизился в среднем до 500 случаев в неделю".
Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических
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