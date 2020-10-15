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НОВОСТИ

Навального могли отравить два раза - NYT

09:00 15.10.2020 Источник: РБК

Эксперты в Германии считают, что вещество «Новичок», которым был предположительно отравлен оппозиционер Алексей Навальный, было растворено в воде, возможно, в чае, пишет газета The New York Times.

По словам сотрудника немецких силовых структур, говорившего с газетой на условиях анонимности, скорее всего, Навальный принял жидкость с «Новичком» в аэропорту перед полетом.

Однако, пишет газета, «немецкие ученые нашли следы «Новичка» в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке, которую, как утверждают помощники оппозиционера, вынесли из номера отеля». «Исходя из этого, можно предположить, что Навальный был отравлен до прибытия в аэропорт, или, возможно, был отравлен дважды», — говорится в статье.  РБК

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