ВВС Германии и их партнеры по НАТО проводят тайные учения на случай ядерной войны - Bild
09:05 15.10.2020 Источник: Lenta.ru
ВВС Германии и их партнеры по НАТО проводят тайные учения под названием «Стойкий полдень» для отработки маневров на случай ядерной войны. Об этом стало известно изданию Bild.
Учения проходят на авиабазе Нёрвених (Северный Рейн-Вестфалия).
Эта местность, по информации издания, является альтернативным местом для хранения американских водородных бомб типа B61, которые находятся в Бюхеле, Рейнланд-Пфальц. Также сообщается, что параллельно в Бюхеле проходят учения «Устойчивая гвардия». Военно-воздушные силы тренируются защищать авиабазу от нападения с помощью систем ПВО Patriot.
Отмечается, что в учениях задействованы голландские, бельгийские и итальянские истребители. Военные эксперты утверждают, что на учениях «Стойкий полдень» отрабатывают в том числе безопасную транспортировку американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолет и его установку. Издание подчеркнуло, что тренировочные испытания проходят без снарядов.
Страны НАТО, по мнению авторов статьи, обеспокоены возросшей за последние тридцать лет угрозой ядерной войны. Опасность существует из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также на фоне сомнений в продлении СНВ-3, отмечает издание. Lenta.Ru
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