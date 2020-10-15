На МКС вышла из строя российская система получения кислорода

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Система получения кислорода вышла из строя на российском сегменте МКС. Экипаж уже доложил об этой проблеме на Землю. Подобные проблемы периодически возникают на космической станции, но там существуют автономные запасы кислорода, сообщает "РИА Новости".

Известно, что отказала система получения кислорода "Электрон-ВМ", установленная в российском модуле "Звезда". Угрозы для жизни и здоровья космонавтов нет.

В американском сегменте МКС работает собственная система, она автономна и не связана с российской. ren.tv