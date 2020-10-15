Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
10:00 15.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Владимир Путин наградил сенатора и секретаря генсовета «ЕЗ» Андрея Турчака орденом Александра Невского. Как говорится в Указе, — «за большой вклад в укрепление российской государственности и развитие парламентаризма».
Андрей Турчак — бывший губернатор Псковской области. Его называли одним из заказчиков нападения на журналиста Олега Кашина. Сам Турчак все обвинения отрицал. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 09:05 15.10.2020
- ВВС Германии и их партнеры по НАТО проводят тайные учения на случай ядерной войны - Bild
- 17:00 14.10.2020
- США проведут в 2021 году два новых испытания гиперзвукового оружия
- 16:00 13.10.2020
- В воинской части в Крыму застрелен военнослужащий - источник
- 10:05 13.10.2020
- Норвегия решила возобновить работу военно-морской базы, где располагались подводные лодки НАТО - СМИ
- 18:50 09.10.2020
- Эсминец ВМС США вторгся в в территориальные воды Китая - Командование НОА
- 23:40 08.10.2020
- Британия поможет Украине в пополнении флота ракетными катерами по стандарту НАТО
- 18:40 08.10.2020
- Если союзники по НАТО уйдут из Афганистана, то все вместе - Столтенберг
- 22:15 07.10.2020
- Средства на обеспечение водоснабжения Крыма может получить Минобороны
- 10:32 07.10.2020
- В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
- 09:20 07.10.2020
- Санаторий Минобороны загорелся в Ялте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать