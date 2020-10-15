Путин наградил Турчака орденом Александра Невского

10:00 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин наградил сенатора и секретаря генсовета «ЕЗ» Андрея Турчака орденом Александра Невского. Как говорится в Указе, — «за большой вклад в укрепление российской государственности и развитие парламентаризма».

Андрей Турчак — бывший губернатор Псковской области. Его называли одним из заказчиков нападения на журналиста Олега Кашина. Сам Турчак все обвинения отрицал. Эхо Москвы