Депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса

10:05 Источник: Lenta.ru

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что украинские власти в 2014 году осознанно пошли на потерю Крыма и Донбасса. Он рассказал об этом в эфире телеканала Newsone.

Кива отметил, что это имело отношение к предвыборной ситуации на Украине.

«Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — сказал Кива.

Политик считает, что Киев действовал «по подготовленному плану»: из Крыма заранее вывели войска, хотя ранее там «стояли элитные украинские части».

Ранее стало известно, что власти Украины не стали включать во всеукраинский опрос вопросы о Крыме и Донбассе. Lenta.Ru