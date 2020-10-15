Депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса
10:05 15.10.2020 Источник: Lenta.ru
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что украинские власти в 2014 году осознанно пошли на потерю Крыма и Донбасса. Он рассказал об этом в эфире телеканала Newsone.
Кива отметил, что это имело отношение к предвыборной ситуации на Украине.
«Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — сказал Кива.
Политик считает, что Киев действовал «по подготовленному плану»: из Крыма заранее вывели войска, хотя ранее там «стояли элитные украинские части».
Ранее стало известно, что власти Украины не стали включать во всеукраинский опрос вопросы о Крыме и Донбассе. Lenta.Ru
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