Трамп раскритиковал соцсети за ограничение доступа к публикации о сыне Байдена
10:20 15.10.2020 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп осудил соцсети Facebook и Twitter за ограничение доступа к публикации газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Об этом он написал в своем Twitter.
Американский лидер считает «ужасным» то, что эти соцсети убрали «историю о неопровержимом доказательстве», электронной переписке, связанной с Байденами в New York Post.
«Это только начало для них. Нет ничего хуже коррумпированного политика», — написал Трамп в Twitter.
Ранее Facebook и Twitter ограничили доступ к материалу New York Post о Хантере Байдене. Представитель компании Facebook Энди Стоун заявил, что это было сделано в связи с необходимостью фактчекинга статьи. В Twitter объяснили данную меру тем, что содержащиеся в публикации материалы, нарушает ее политику в отношении распространения материалов, полученных путем взлома.
Издание опубликовало электронное письмо, которое, как утверждается, советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский послал Хантеру Байдену. В нем Пожарский благодарит его за встречу с Байденом-страшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться собственным влиянием для помощи компании. Это не сходится с заявлениями Джо Байдена о том, что он не причастен к работе сына на Burisma. Газета.Ru
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