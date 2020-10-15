Навальный сообщил, что его лечение в клинике «Шарите» обошлось в 50 тыс евро
10:32 15.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Алексей Навальный сообщил в инстаграме, что его лечение в берлинской клинике «Шарите» обошлось в 50 тыс евро. По словам политика, эту сумму «вскладчину» оплатили бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и руководитель «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.
Также Навальный рассказал, что его эвакуация из Омска в Берлин обошлась в 79 тысяч евро — именно столько за самолет, перевозивший политика, заплатил предприниматель Борис Зимин, сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. Эхо Москвы
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