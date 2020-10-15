В России за сутки выявили 13 754 случая заражения коронавирусом
11:00 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 13 754, до 1 354 163. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Днем ранее в стране выявили 14 231 случай заражения, что стало максимумом за все время пандемии. В относительном выражении суточный рост числа инфицированных в России снизился до 1%.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 8 392, до 1 048 097. Прирост, по подсчетам ТАСС, стал максимальным с 31 июля. Тем не менее, по данным штаба, доля выписанных пациентов вновь сократилась и составила 77,4% от общего количества заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 286, это максимум с начала пандемии. Прежний максимум - 244 умерших за сутки - был зафиксирован 13 октября.
Всего в стране, по данным штаба, зарегистрировали 23 491 летальный исход из-за коронавируса. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%.
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