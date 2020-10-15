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Вопрос о свободной экономической зоне в Донбассе будет задан 25 октября - Зеленский

13:00 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй вопрос, который зададут украинцам в день местных выборов 25 октября в рамках всенародного опроса, будет о создании свободной экономической зоны в Донбассе. Об этом во вторник сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня вопрос номер два - поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны", - сказал глава государства.

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