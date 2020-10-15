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НОВОСТИ

В Госдуме предложили обнулить НДС на продукты с доставкой

11:20 15.10.2020

Депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил, что на фоне роста ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в России региональные власти частично вернулись к ограничительным мерам, а гражданам из групп риска рекомендовали оставаться дома.

Однако даже пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями в период ограничений необходимо регулярно приобретать продукты питания, посещать предприятия торговли.

Минимизировать данную вынужденную активность, как считает депутат, можно было бы с помощью стимулирования граждан к приобретению данных товаров дистанционным способом.

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