СФ работает над определением понятий "самоизоляция" и "социальная дистанция" - Матвиенко

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым законодательно разъяснить понятия, связанные с ограничительными мерами, такие как "самоизоляция", "режим самосохранения" и "социальная дистанция", а также определить порядок их применения. Как она сообщила в интервью ТАСС, комитеты верхней палаты парламента готовят соответствующие поправки.

"Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, считает ли она необходимым дать законодательное определение понятиям "самоизоляция", "режим ограничительных мер", "режим самосохранения", "социальная дистанция", вошедшим в обиход в связи с пандемией.

"Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования", - добавила она.

Спикер Совфеда убеждена, что в этих вопросах не должно быть никакой избыточности, в то же время "эти меры должны эффективно действовать для защиты жизни и здоровья людей".

Председатель верхней палаты парламента отметила, что в начале пандемии все органы власти всех уровней "действовали в форс-мажорных условиях", решения приходилось принимать "прямо с колес". "Где-то в регионах были перегибы, и люди справедливо возмущались, что нарушаются их права. Сейчас уже мы накопили опыт, мы можем проанализировать эффективность принимаемых мер, у нас накопилась практика", - сказала она.