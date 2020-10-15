Экипаж на МКС нашел предполагаемое место утечки воздуха - переговоры
12:05 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля "Звезда". Об этом доложил космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами, трансляция ведется на сайте НАСА.
"Нашли возможное место негерметичности", - доложил Иванишин.
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