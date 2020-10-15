0
0
187
НОВОСТИ

Экипаж на МКС нашел предполагаемое место утечки воздуха - переговоры

12:05 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля "Звезда". Об этом доложил космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами, трансляция ведется на сайте НАСА.

"Нашли возможное место негерметичности", - доложил Иванишин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.10.2020
Пригожин включен в черный список ЕС за нарушение режима санкций против Ливии
0
11
13:20 15.10.2020
ФСБ уничтожила главаря ячейки террористов и его сообщника, готовивших теракты в Волгограде
0
53
13:05 15.10.2020
Необычайно сильная засуха зафиксирована в ряде регионов РФ - Гидрометцентр
0
80
13:00 15.10.2020
Вопрос о свободной экономической зоне в Донбассе будет задан 25 октября - Зеленский
0
95
12:35 15.10.2020
В Афганистане уничтожен один из руководителей «Талибана»
0
126
12:32 15.10.2020
ЕС запретил въезд Бортникову, Кириенко и еще четырем чиновникам за инцидент с Навальным
0
131
12:23 15.10.2020
В Москве пройдет эксперимент по введению в ночных заведениях системы чек-ин
0
122
12:20 15.10.2020
В КНР назвали провокацией прохождение американского эсминца через Тайваньский пролив
0
152
12:00 15.10.2020
СФ работает над определением понятий "самоизоляция" и "социальная дистанция" - Матвиенко
0
164
11:32 15.10.2020
Площадь лесных пожаров в Саратовской области выросла вдвое за сутки
0
175

Возврат к списку