Президент Киргизии Жээнбеков заявил об уходе в отставку
11:15 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы республики.
"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.
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