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Президент Киргизии Жээнбеков заявил об уходе в отставку

11:15 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы республики.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

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